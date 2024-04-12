Никифор Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Дмитрий Евдокимов (Дускеев)
Мать: Ефимия Козмина
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Катерина Никифорова
Мать ребёнка: Настасья Семёнова
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Сын: Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Настасья Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Ульяна Никифорова
Мать ребёнка: Настасья Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Семёнова
Смерть
1813