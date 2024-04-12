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Никифор Дмитриев

Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Около 1781 г.р.
Вычислено 1783 г.р.
Около 1785 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Дмитрий Евдокимов (Дускеев)

Мать: Ефимия Козмина

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Катерина Никифорова

Мать ребёнка: Настасья Семёнова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Настасья Семёнова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Ульяна Никифорова

Мать ребёнка: Настасья Семёнова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Семёнова

Смерть
1813
Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
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