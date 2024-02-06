Апухтин Яков Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
02.08.1931
Дочь: Титов Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна
Курская обл., Обоянский р-н, село Котельниково
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942