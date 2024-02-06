Апухтин Яков Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апухтин Яков Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна

Рождение ребёнка
02.08.1931

Дочь: Титов Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна

Курская обл., Обоянский р-н, село Котельниково
Рождение ребёнка
1933

Сын: Апухтин Иван Якоалевич

Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Апухтина Просковья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апухтина Просковья Алексеевна

Смерть
1942
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