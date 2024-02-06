(Апухтин) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Апухтин) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

После 2000

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Около 1922 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Апухтин Яков Гордеевич

Мать: Апухтина Просковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мироничев Василий

Рождение ребёнка
02.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мироничев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мироничев Василий

Смерть
После 2000
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