(Апухтин) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиПосле 2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мироничев Василий
Рождение ребёнка
02.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мироничев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мироничев Василий
Смерть
После 2000