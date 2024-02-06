Мироничев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1922
Дата смертиОколо 1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
02.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Яковлевна
Смерть
Около 1999