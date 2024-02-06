Мироничев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироничев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Около 1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
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Рождение
Около 1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
02.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлевна

Смерть
Около 1999
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