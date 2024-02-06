Апухтина (Савенкова) Просковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апухтина (Савенкова) Просковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич

Рождение ребёнка
02.08.1931

Дочь: Титов Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич

Курская обл., Обоянский р-н, село Котельниково
Рождение ребёнка
1933

Сын: Апухтин Иван Якоалевич

Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апухтин Яков Гордеевич

Смерть
1987
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