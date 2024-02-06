Апухтина (Савенкова) Просковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич
Рождение ребёнка
02.08.1931
Дочь: Титов Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич
Курская обл., Обоянский р-н, село Котельниково
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Апухтин Яков Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987