(Апухтин) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти14.08.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Около 1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савенков Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савенков Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1984