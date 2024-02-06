(Апухтин) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Апухтин) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

14.08.1984

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Апухтин Яков Гордеевич

Мать: Апухтина Просковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савенков Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савенков Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенков Виктор Петрович

Смерть
14.08.1984
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