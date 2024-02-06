Савенков Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенков Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
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Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлевна

Смерть
1985
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