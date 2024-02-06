Савенков Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлевна
Смерть
1985