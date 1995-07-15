Титов (Апухтина) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов (Апухтина) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Курская обл., Обоянский р-н, село Котельниково

Дата рождения

02.08.1931

Дата смерти

15.07.1995

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1931

Отец: Апухтин Яков Гордеевич

Мать: Апухтина Просковья Алексеевна

Курская обл., Обоянский р-н, село Котельниково
Рождение ребёнка
04.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Юлий Никитович

Рождение ребёнка
16.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Юлий Никитович

пос.Липки
Рождение ребёнка
02.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Юлий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Юлий Никитович

Смерть
15.07.1995
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