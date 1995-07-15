Титов (Апухтина) Татьяна Яковлевна
Место рожденияКурская обл., Обоянский р-н, село Котельниково
Дата рождения02.08.1931
Дата смерти15.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1931
Курская обл., Обоянский р-н, село Котельниково
Рождение ребёнка
04.04.1957
Рождение ребёнка
16.09.1961
пос.Липки
Рождение ребёнка
02.10.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Юлий Никитович
Смерть
15.07.1995