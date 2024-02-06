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Титов Юлий Никитович

Место рождения

Курская обл., Обоянский р-н, село Бегичево

Дата рождения

20.07.1929

Дата смерти

03.05.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1929

Отец: Титов Никита

Мать: Титов Варвара

Курская обл., Обоянский р-н, село Бегичево
Рождение ребёнка
04.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титов Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
16.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титов Татьяна Яковлевна

пос.Липки
Рождение ребёнка
02.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титов Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титов Татьяна Яковлевна

Смерть
03.05.1984
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