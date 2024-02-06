Титов Юлий Никитович
Место рожденияКурская обл., Обоянский р-н, село Бегичево
Дата рождения20.07.1929
Дата смерти03.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1929
Отец: Титов Никита
Мать: Титов Варвара
Курская обл., Обоянский р-н, село Бегичево
Рождение ребёнка
04.04.1957
Рождение ребёнка
16.09.1961
пос.Липки
Рождение ребёнка
02.10.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титов Татьяна Яковлевна
Смерть
03.05.1984