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Дордий Иван Алексеевич

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Место рождения

Верхнегреково, Кашарский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

10.04.1923

Дата смерти

11.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1923

Отец: Дордий Алексей Филиппович

Мать: Дордий (Чернявская) Евдокия Прокофьевна

Верхнегреково, Кашарский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дордий (Теплякова) Лидия Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
31.01.1952

Дочь: Шевцова (Дордий) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Дордий (Теплякова) Лидия Егоровна (Георгиевна)

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дордий (Теплякова) Лидия Егоровна (Георгиевна)

Смерть
11.11.1997
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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