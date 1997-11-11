Дордий Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1923
Дата смерти11.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1952
Дочь: Шевцова (Дордий) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Дордий (Теплякова) Лидия Егоровна (Георгиевна)
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дордий (Теплякова) Лидия Егоровна (Георгиевна)
Смерть
11.11.1997
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно