Дордий Алексей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Дордий Филипп Григорьевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1923
Мать ребёнка: Дордий (Чернявская) Евдокия Прокофьевна
Верхнегреково, Кашарский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1962
Персиановка, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Персиановка, Россия