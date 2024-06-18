Дордий Алексей Филиппович 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дордий Алексей Филиппович

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Место рождения

Малая Токмачка

Дата рождения

1888

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Дордий Филипп Григорьевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дордий (Чернявская) Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дордий (Чернявская) Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дордий (Чернявская) Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дордий (Чернявская) Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
10.04.1923

Сын: Дордий Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Дордий (Чернявская) Евдокия Прокофьевна

Верхнегреково, Кашарский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1962
Персиановка, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Персиановка, Россия

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