Дордий (Чернявская) Евдокия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
Дата смерти1982
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1912
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.04.1923
Отец ребёнка: Дордий Алексей Филиппович
Верхнегреково, Кашарский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1982
Рождение
1988
Отец: Чернявский Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно