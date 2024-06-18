Дордий (Чернявская) Евдокия Прокофьевна 1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дордий (Чернявская) Евдокия Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1912

Муж: не указан

Рождение ребёнка
10.04.1923

Сын: Дордий Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Дордий Алексей Филиппович

Верхнегреково, Кашарский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1982
Рождение
1988

Отец: Чернявский Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дордий Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дордий Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дордий Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дордий Алексей Филиппович

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