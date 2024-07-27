Настасья Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Игнатова

Настасья Игнатова

Место рождения

Рулева, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рулева, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Дочь Игнатия Данилова с д. Рулево
Бракосочетание
06.02.1849

Муж: Краснов Иван Семенов

Бродайжа, Pildas pagasts, Ludzas novads
Сын умершего Семена Алексеева, Иван Семенов 28 лет (~1821) деревни Клещова, 1 браком Дочь умершего Игнатия Данилова, Настасья Игнатова 25 лет (~1824) деревни Рулево, 1 браком Свидетель: с Лыссова, Ана... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1849

Дочь: Краснов Даниил Иванович

Отец ребёнка: Краснов Иван Семенов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Восприемники с деревни Лыссова, Ананий Моисеев и жена его Анна Семенова (сестра Ивана) LVVA_F232_US1_GV326_0117
Рождение ребёнка
25.11.1850

Дочь: (Краснова) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Краснов Иван Семенов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Восприемники д. Клящево : Архип Кузьмин и крестьянина Семена Михайлова жена Феодосья Иванова. LVVA_F232_US1_GV327_0285
Рождение ребёнка
06.03.1853

Сын: Порфирий Фёдоров

Отец ребёнка: не указан

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Вертоловская церковь. Солдатка Призванного на службу Иванова Наталия (?) Игнатьева, деревни Клещева, Бродайжеского прихода. Забеременела в июле 1852. Отчество дано по имени восприемника Федора Митро... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1857

Дочь: Христина Иванова

Отец ребёнка: не указан

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Бродайжеская церковь. У солдатки Настасьи Игнатовой - незаконнорожденная дочь. Восприемники: деревни Клещова Иван Семенов и девица??? Татьяна Петрова. Отчество дано по имени восприемника LVVA_F232_US... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1858

Дочь: (Краснова) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Краснов Иван Семенов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Люцинского уезда Билетный солдат Иван Степанов ??? и законная жена его Наталья ??? Игнатова. Восприемник д. Клещова - Антон Семенов и крестьянина Семиона Васильева жена Феодора Иванова. LVVA_F232_US1_... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.