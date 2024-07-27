Настасья Игнатова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Игнатия Данилова с д. Рулево
Бракосочетание
06.02.1849
Муж: Краснов Иван Семенов
Бродайжа, Pildas pagasts, Ludzas novads
Сын умершего Семена Алексеева, Иван Семенов 28 лет (~1821) деревни Клещова, 1 браком Дочь умершего Игнатия Данилова, Настасья Игнатова 25 лет (~1824) деревни Рулево, 1 браком Свидетель: с Лыссова, Ана... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1849
Дочь: Краснов Даниил Иванович
Отец ребёнка: Краснов Иван Семенов
Восприемники с деревни Лыссова, Ананий Моисеев и жена его Анна Семенова (сестра Ивана) LVVA_F232_US1_GV326_0117
Рождение ребёнка
25.11.1850
Дочь: (Краснова) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Краснов Иван Семенов
Восприемники д. Клящево : Архип Кузьмин и крестьянина Семена Михайлова жена Феодосья Иванова. LVVA_F232_US1_GV327_0285
Рождение ребёнка
06.03.1853
Сын: Порфирий Фёдоров
Отец ребёнка: не указан
Вертоловская церковь. Солдатка Призванного на службу Иванова Наталия (?) Игнатьева, деревни Клещева, Бродайжеского прихода. Забеременела в июле 1852. Отчество дано по имени восприемника Федора Митро... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1857
Дочь: Христина Иванова
Отец ребёнка: не указан
Бродайжеская церковь. У солдатки Настасьи Игнатовой - незаконнорожденная дочь. Восприемники: деревни Клещова Иван Семенов и девица??? Татьяна Петрова. Отчество дано по имени восприемника LVVA_F232_US... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1858
Дочь: (Краснова) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Краснов Иван Семенов
Люцинского уезда Билетный солдат Иван Степанов ??? и законная жена его Наталья ??? Игнатова. Восприемник д. Клещова - Антон Семенов и крестьянина Семиона Васильева жена Феодора Иванова. LVVA_F232_US1_... Показать все
Смерть
Неизвестно