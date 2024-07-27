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(Краснова) Варвара Иванова

Место рождения

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

03.12.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1858

Отец: Краснов Иван Семенов

Мать: Настасья Игнатова

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Люцинского уезда Билетный солдат Иван Степанов ??? и законная жена его Наталья ??? Игнатова. Восприемник д. Клещова - Антон Семенов и крестьянина Семиона Васильева жена Феодора Иванова. LVVA_F232_US1_... Показать все
Смерть
Неизвестно

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