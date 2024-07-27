Краснов Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1821
Отец: Краснов Семён Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1849
Жена: Настасья Игнатова
Бродайжа, Pildas pagasts, Ludzas novads
Сын умершего Семена Алексеева, Иван Семенов 28 лет (~1821) деревни Клещова, 1 браком Дочь умершего Игнатия Данилова, Настасья Игнатова 25 лет (~1824) деревни Рулево, 1 браком Свидетель: с Лыссова, Ана... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1849
Дочь: Краснов Даниил Иванович
Мать ребёнка: Настасья Игнатова
Восприемники с деревни Лыссова, Ананий Моисеев и жена его Анна Семенова (сестра Ивана) LVVA_F232_US1_GV326_0117
Рождение ребёнка
25.11.1850
Дочь: (Краснова) Варвара Иванова
Мать ребёнка: Настасья Игнатова
Восприемники д. Клящево : Архип Кузьмин и крестьянина Семена Михайлова жена Феодосья Иванова. LVVA_F232_US1_GV327_0285
Рождение ребёнка
03.12.1858
Дочь: (Краснова) Варвара Иванова
Мать ребёнка: Настасья Игнатова
Люцинского уезда Билетный солдат Иван Степанов ??? и законная жена его Наталья ??? Игнатова. Восприемник д. Клещова - Антон Семенов и крестьянина Семиона Васильева жена Феодора Иванова. LVVA_F232_US1_... Показать все
Смерть
Неизвестно