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Краснов Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Краснов Семён Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1849

Жена: Настасья Игнатова

Бродайжа, Pildas pagasts, Ludzas novads
Сын умершего Семена Алексеева, Иван Семенов 28 лет (~1821) деревни Клещова, 1 браком Дочь умершего Игнатия Данилова, Настасья Игнатова 25 лет (~1824) деревни Рулево, 1 браком Свидетель: с Лыссова, Ана... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1849

Дочь: Краснов Даниил Иванович

Мать ребёнка: Настасья Игнатова

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Восприемники с деревни Лыссова, Ананий Моисеев и жена его Анна Семенова (сестра Ивана) LVVA_F232_US1_GV326_0117
Рождение ребёнка
25.11.1850

Дочь: (Краснова) Варвара Иванова

Мать ребёнка: Настасья Игнатова

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Восприемники д. Клящево : Архип Кузьмин и крестьянина Семена Михайлова жена Феодосья Иванова. LVVA_F232_US1_GV327_0285
Рождение ребёнка
03.12.1858

Дочь: (Краснова) Варвара Иванова

Мать ребёнка: Настасья Игнатова

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Люцинского уезда Билетный солдат Иван Степанов ??? и законная жена его Наталья ??? Игнатова. Восприемник д. Клещова - Антон Семенов и крестьянина Семиона Васильева жена Феодора Иванова. LVVA_F232_US1_... Показать все
Смерть
Неизвестно

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