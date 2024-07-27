Краснов Даниил Иванович
Место рождения
Дата рождения17.12.1849
Дата смерти12.03.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1849
Отец: Краснов Иван Семенов
Мать: Настасья Игнатова
Восприемники с деревни Лыссова, Ананий Моисеев и жена его Анна Семенова (сестра Ивана) LVVA_F232_US1_GV326_0117
Смерть
12.03.1851
У солдатки Настасьи Игнатовой умер сын Даниил от поноса. Захоронен на кладбище Клещева. LVVA_F232_US1_GV20_0016