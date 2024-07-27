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Краснов Даниил Иванович

Место рождения

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

17.12.1849

Дата смерти

12.03.1851

Пол

Женский

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
17.12.1849

Отец: Краснов Иван Семенов

Мать: Настасья Игнатова

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Восприемники с деревни Лыссова, Ананий Моисеев и жена его Анна Семенова (сестра Ивана) LVVA_F232_US1_GV326_0117
Смерть
12.03.1851
Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
У солдатки Настасьи Игнатовой умер сын Даниил от поноса. Захоронен на кладбище Клещева. LVVA_F232_US1_GV20_0016

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