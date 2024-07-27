(Краснова) Варвара Иванова
Место рождения
Дата рождения25.11.1850
Дата смерти12.03.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1850
Отец: Краснов Иван Семенов
Мать: Настасья Игнатова
Восприемники д. Клящево : Архип Кузьмин и крестьянина Семена Михайлова жена Феодосья Иванова. LVVA_F232_US1_GV327_0285
Смерть
12.03.1851
У солдатки Настасьи Игнатовой умерла дочь Варвара от коклюша. Захоронена на кладбище Клещова. LVVA_F232_US1_GV20_0016