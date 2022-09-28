Холодова (Шурыгина) Наталия Михайловна 10.04.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодова (Шурыгина) Наталия Михайловна

Автор
ХЖ
Жанна Х.

женский, родилась 10.04.1959

Отец
Шурыгин Михаил Акимович26.11.1925 г.р.
Мать
Шурыгина (Ермонина) Нина Ильинишна28.10.1929 г.р.
Супруги
Холодов Александр Иванович06.02.1954 г.р.
Дети
(Холодова) Татьяна Александровна11.02.1980 г.р.
Козлова (Холодова) Жанна Александровна15.02.1986 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1959

Отец: Шурыгин Михаил Акимович

Мать: Шурыгина (Ермонина) Нина Ильинишна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодов Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Саратовская область, г. Ртищево

Рождение ребёнка
11.02.1980

Дочь: (Холодова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Холодов Александр Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1986

Дочь: Козлова (Холодова) Жанна Александровна

Отец ребёнка: Холодов Александр Иванович

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

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