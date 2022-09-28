Холодова (Шурыгина) Наталия Михайловна
женский, родилась 10.04.1959
ОтецШурыгин Михаил Акимович26.11.1925 г.р.
МатьШурыгина (Ермонина) Нина Ильинишна28.10.1929 г.р.
Супруги
Холодов Александр Иванович06.02.1954 г.р.
Дети
(Холодова) Татьяна Александровна11.02.1980 г.р.
Козлова (Холодова) Жанна Александровна15.02.1986 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Саратовская область, г. Ртищево
Рождение ребёнка
11.02.1980
Дочь: (Холодова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Холодов Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1986
Дочь: Козлова (Холодова) Жанна Александровна
Отец ребёнка: Холодов Александр Иванович
Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область