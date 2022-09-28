Холодов Александр Иванович
мужской, родился 06.02.1954
ОтецХолодов Иван Яковлевич03.01.1919 г.р.
МатьХолодова (Петушкова) Лидия Васильевна17.03.1923 г.р.
Супруги
Холодова (Шурыгина) Наталия Михайловна10.04.1959 г.р.
Дети
(Холодова) Татьяна Александровна11.02.1980 г.р.
Козлова (Холодова) Жанна Александровна15.02.1986 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Саратовская область, г. Ртищево
Рождение ребёнка
11.02.1980
Дочь: (Холодова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Холодова (Шурыгина) Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
15.02.1986
Дочь: Козлова (Холодова) Жанна Александровна
Мать ребёнка: Холодова (Шурыгина) Наталия Михайловна
Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область