Холодов Александр Иванович 06.02.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодов Александр Иванович

Автор
ХЖ
Жанна Х.

мужской, родился 06.02.1954

Отец
Холодов Иван Яковлевич03.01.1919 г.р.
Мать
Холодова (Петушкова) Лидия Васильевна17.03.1923 г.р.
Супруги
Холодова (Шурыгина) Наталия Михайловна10.04.1959 г.р.
Дети
(Холодова) Татьяна Александровна11.02.1980 г.р.
Козлова (Холодова) Жанна Александровна15.02.1986 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1954

Отец: Холодов Иван Яковлевич

Мать: Холодова (Петушкова) Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодова (Шурыгина) Наталия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Саратовская область, г. Ртищево

Рождение ребёнка
11.02.1980

Дочь: (Холодова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Холодова (Шурыгина) Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
15.02.1986

Дочь: Козлова (Холодова) Жанна Александровна

Мать ребёнка: Холодова (Шурыгина) Наталия Михайловна

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

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