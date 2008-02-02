Шурыгина (Ермонина) Нина Ильинишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1929
Дата смерти02.02.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1929
Рождение ребёнка
26.12.1951
Сын: Шурыгин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Шурыгин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
10.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шурыгин Михаил Акимович
Смерть
02.02.2008