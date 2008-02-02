Шурыгина (Ермонина) Нина Ильинишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурыгина (Ермонина) Нина Ильинишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1929

Дата смерти

02.02.2008

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ХЖ
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1929

Отец: Ермонин Илья Григорьевич

Мать: Ермонина марфа степановна

Рождение ребёнка
26.12.1951

Сын: Шурыгин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Шурыгин Михаил Акимович

Рождение ребёнка
10.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шурыгин Михаил Акимович

Смерть
02.02.2008
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