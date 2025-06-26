Козлова (Холодова) Жанна Александровна
женский, родилась 15.02.1986, Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
ОтецХолодов Александр Иванович06.02.1954 г.р.
МатьХолодова (Шурыгина) Наталия Михайловна10.04.1959 г.р.
Дети
Козлов Алексей ЕвгеньевичНеизвестно г.р.
Козлова Нина ЕвгеньевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1986
Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Саратовская область, г. Ртищево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности