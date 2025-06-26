Козлова (Холодова) Жанна Александровна 15.02.1986 — найти родственников по фамилии на Familio

Козлова (Холодова) Жанна Александровна

Автор
ХЖ
Жанна Х.

женский, родилась 15.02.1986, Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Отец
Холодов Александр Иванович06.02.1954 г.р.
Мать
Холодова (Шурыгина) Наталия Михайловна10.04.1959 г.р.
Дети
Козлов Алексей ЕвгеньевичНеизвестно г.р.
Козлова Нина ЕвгеньевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1986

Отец: Холодов Александр Иванович

Мать: Холодова (Шурыгина) Наталия Михайловна

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Саратовская область, г. Ртищево

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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