Шурыгин Михаил Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1925
Дата смерти13.07.1992
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1925
Отец: Шурыгин Аким Прокофьевич
Мать: Шурыгина Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
26.12.1951
Сын: Шурыгин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Шурыгина Нина Ильинишна
Рождение ребёнка
10.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шурыгина Нина Ильинишна
Смерть
13.07.1992