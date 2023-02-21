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Шурыгин Михаил Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1925

Дата смерти

13.07.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

1887 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1925

Отец: Шурыгин Аким Прокофьевич

Мать: Шурыгина Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
26.12.1951

Сын: Шурыгин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Шурыгина Нина Ильинишна

Рождение ребёнка
10.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шурыгина Нина Ильинишна

Смерть
13.07.1992
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