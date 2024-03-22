Давыдов Григорий Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Григорий Давыдович

Давыдов Григорий Давыдович

Место рождения

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Давыдов Давыд Силантьевич

Мать: Давыдова Настасья Михеевна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Давыдов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Давыдова Афимья Логиновна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Афимья Логиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Образование
Неизвестно
Грамотный
Смерть
Неизвестно
Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close