Давыдов Григорий Давыдович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1794
Сын: Давыдов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Давыдова Афимья Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Образование
Неизвестно
Грамотный
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно