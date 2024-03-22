Давыдов Филипп Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Давыдова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Варвара Филлиповна
Мать ребёнка: Давыдова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Давыдов Григорий Филлипович
Мать ребёнка: Давыдова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Давыдов Стефан Филиппович
Мать ребёнка: Давыдова Степанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
1834
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно