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Давыдов Филипп Григорьевич

Место рождения

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Давыдов Григорий Давыдович

Мать: Давыдова Афимья Логиновна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Давыдов Павел Филлипович

Мать ребёнка: Давыдова Степанида Ивановна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Варвара Филлиповна

Мать ребёнка: Давыдова Степанида Ивановна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Давыдов Григорий Филлипович

Мать ребёнка: Давыдова Степанида Ивановна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Давыдов Стефан Филиппович

Мать ребёнка: Давыдова Степанида Ивановна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Степанида Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
1834
Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
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