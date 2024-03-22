Давыдов Давыд Силантьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Давыд Силантьевич

Место рождения

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Давыдов Силантий

Мать: не указана

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Давыдов Григорий Давыдович

Мать ребёнка: Давыдова Настасья Михеевна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Давыдов Иван Давыдович

Мать ребёнка: Давыдова Настасья Михеевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Катерина Давыдовна

Мать ребёнка: Давыдова Настасья Михеевна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Давыдов Михайло Давыдович

Мать ребёнка: Давыдова Настасья Михеевна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Пахом Давыдович

Мать ребёнка: Давыдова Настасья Михеевна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Настасья Михеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
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