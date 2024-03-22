Давыдов Давыд Силантьевич
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Давыдов Силантий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Давыдов Григорий Давыдович
Мать ребёнка: Давыдова Настасья Михеевна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Давыдова Настасья Михеевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Катерина Давыдовна
Мать ребёнка: Давыдова Настасья Михеевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Давыдов Михайло Давыдович
Мать ребёнка: Давыдова Настасья Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Давыдова Настасья Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно