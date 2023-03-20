Давыдова Настасья Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Настасья Михеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Давыдов Григорий Давыдович

Отец ребёнка: Давыдов Давыд Силантьевич

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Давыдов Иван Давыдович

Отец ребёнка: Давыдов Давыд Силантьевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Катерина Давыдовна

Отец ребёнка: Давыдов Давыд Силантьевич

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Давыдов Михайло Давыдович

Отец ребёнка: Давыдов Давыд Силантьевич

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Пахом Давыдович

Отец ребёнка: Давыдов Давыд Силантьевич

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Давыд Силантьевич

Смерть
Неизвестно
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