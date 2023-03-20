Давыдова Настасья Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Давыдов Григорий Давыдович
Отец ребёнка: Давыдов Давыд Силантьевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Давыдов Давыд Силантьевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Катерина Давыдовна
Отец ребёнка: Давыдов Давыд Силантьевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Давыдов Михайло Давыдович
Отец ребёнка: Давыдов Давыд Силантьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Давыдов Давыд Силантьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно