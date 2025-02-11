Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла 07.02.1891, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Супруги
Леонтий Артемьев1796 г.р.
Дети
Дарья Леонтьевна1817 г.р.
Леонтьев, Наумов Кр 7.09.1854 Иван Перес. В 1851 Г. 1Й Леонтьевич1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Дарья Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Артемьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Леонтьев, Наумов Кр 7.09.1854 Иван Перес. В 1851 Г. 1Й Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Артемьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Варлам Рекрут В 1848 Г. Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Артемьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Леонтьев Василий Перес. В 1851 Г. Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Артемьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Артемьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.02.1828

Сын: Герасим Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Артемьев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Леонтьев Иван Перес. В 1851 Г. 2Й Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Артемьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
04.11.1836

Муж: Леонтий Артемьев

Рождение ребёнка
08.02.1843

Сын: Леонтьев Никифор Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Артемьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.06.1844

Дочь: Агриппина Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Артемьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Смерть
07.02.1891
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

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