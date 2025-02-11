Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна
женский, родилась 1810
умерла 07.02.1891, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Дарья Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Артемьев
Сын: Леонтьев, Наумов Кр 7.09.1854 Иван Перес. В 1851 Г. 1Й Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Артемьев
Сын: Варлам Рекрут В 1848 Г. Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Артемьев
Сын: Леонтьев Василий Перес. В 1851 Г. Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Артемьев
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Артемьев
Сын: Герасим Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Артемьев
Сын: Леонтьев Иван Перес. В 1851 Г. 2Й Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Артемьев
Муж: Леонтий Артемьев
Сын: Леонтьев Никифор Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Артемьев
Дочь: Агриппина Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Артемьев