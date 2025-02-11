Леонтий Артемьев 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Леонтий Артемьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1796, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 05.09.1847, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Агафья Макарова1776 г.р.
Отец
Артемий Ларионов1781 г.р.
Супруги
(Из Барановки) 1Я Ж. Ульяна ИвановнаНеизвестно г.р.
Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна1810 г.р.
Дети
Дарья Леонтьевна1817 г.р.
Леонтьев, Наумов Кр 7.09.1854 Иван Перес. В 1851 Г. 1Й Леонтьевич1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Артемий Ларионов

Мать: Агафья Макарова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Бракосочетание
08.01.1812

Жена: (Из Барановки) 1Я Ж. Ульяна Ивановна

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Рождение ребёнка
1817

Дочь: Дарья Леонтьевна

Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Леонтьев, Наумов Кр 7.09.1854 Иван Перес. В 1851 Г. 1Й Леонтьевич

Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Варлам Рекрут В 1848 Г. Леонтьевич

Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Леонтьев Василий Перес. В 1851 Г. Леонтьевич

Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.02.1828

Сын: Герасим Леонтьев

Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Леонтьев Иван Перес. В 1851 Г. 2Й Леонтьевич

Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Бракосочетание
04.11.1836

Жена: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна

Рождение ребёнка
08.02.1843

Сын: Леонтьев Никифор Леонтьевич

Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.06.1844

Дочь: Агриппина Леонтьева

Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
05.09.1847
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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