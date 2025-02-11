Леонтий Артемьев
мужской, родился 1796, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 05.09.1847, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАгафья Макарова1776 г.р.
ОтецАртемий Ларионов1781 г.р.
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Отец: Артемий Ларионов
Мать: Агафья Макарова
Дочь: Дарья Леонтьевна
Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна
Сын: Леонтьев, Наумов Кр 7.09.1854 Иван Перес. В 1851 Г. 1Й Леонтьевич
Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна
Сын: Леонтьев Василий Перес. В 1851 Г. Леонтьевич
Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна
Дочь: Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна
Сын: Герасим Леонтьев
Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна
Сын: Леонтьев Иван Перес. В 1851 Г. 2Й Леонтьевич
Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна
Сын: Леонтьев Никифор Леонтьевич
Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна
Дочь: Агриппина Леонтьева
Мать ребёнка: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна