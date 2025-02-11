Варлам Рекрут В 1848 Г. Леонтьевич
мужской, родился 1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛеонтий Артемьев1796 г.р.
МатьЛеонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна1810 г.р.
Супруги
Прасковья ФедоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Евдокия Варламовна19.02.1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федоровна
Место жительства
1835
Место жительства
1848
Призыв на военную службу
1848
Военная служба
1848
Рождение ребёнка
19.02.1848
Дочь: Евдокия Варламовна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно