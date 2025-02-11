Варлам Рекрут В 1848 Г. Леонтьевич 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Варлам Рекрут В 1848 Г. Леонтьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Леонтий Артемьев1796 г.р.
Мать
Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна1810 г.р.
Супруги
Прасковья ФедоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Евдокия Варламовна19.02.1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Леонтий Артемьев

Мать: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федоровна

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Место жительства
1848
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Призыв на военную службу
1848
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Военная служба
1848
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Рождение ребёнка
19.02.1848

Дочь: Евдокия Варламовна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Смерть
Неизвестно

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