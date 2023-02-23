(из Никитино) Агафья Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Никитино) Агафья Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Леонтий Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Ларионов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Андрей Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Ларионов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Петр Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Ларионов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Ларионов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Артемьев Григорий Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Ларионов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Артемьев Кр 18.12.1854 Казак В 3х Годовом Отпуске Ксенофонт Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Ларионов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Ларионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Ларионов

Смерть
Неизвестно
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