(из Никитино) Агафья Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Леонтий Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Ларионов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Андрей Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Ларионов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Ларионов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Ларионов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Артемьев Григорий Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Ларионов
Рождение ребёнка
1819
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Ларионов
Смерть
Неизвестно