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Петр Артемьев
Петр Артемьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1800
Дата смерти
1830
Пол
Мужской
Отец
Артемий Ларионов
1781 г.р.
Мать
(Из Никитино) Агафья Макарова
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Артемий Ларионов
Мать:
Агафья Макарова
Смерть
1830
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