Артемьев кр 18.12.1854 казак в 3х годовом отпуске Ксенофонт Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Артемий Ларионов
Мать: Агафья Макарова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Артемьев Илья Ксенофонтович
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Артемьев Василий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Артемьев Кр. 15.07.1913 Иван Ксенофонтович
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Смерть
Неизвестно