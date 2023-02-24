Артемьев кр 18.12.1854 казак в 3х годовом отпуске Ксенофонт Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьев кр 18.12.1854 казак в 3х годовом отпуске Ксенофонт Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Артемий Ларионов

Мать: Агафья Макарова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Артемьев Илья Ксенофонтович

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Артемьев Василий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Артемьев Кр. 15.07.1913 Иван Ксенофонтович

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Смерть
Неизвестно
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