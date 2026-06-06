Артемьев Василий Перес. В 1851 Г Щучинск Ксенофонтович 23.05.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Артемьев Василий Перес. В 1851 Г Щучинск Ксенофонтович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.05.1849, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 30.11.1916, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Мать
Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Даниловна1820 г.р.
Отец
Артемьев Ксенофонт Перес. В 1851 Г Щучинск Артемьевич1819 г.р.
Супруги
Артемьева (Вдова Шестибратова) Ирина ЛукяновнаОколо 1858 г.р.
Дети
Артемьев Иона ВасильевичОколо 1870 г.р.
(Артемьева) Марфа ВасильевнаОколо 1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1849

Отец: Артемьев Ксенофонт Перес. В 1851 Г Щучинск Артемьевич

Мать: Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Даниловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Артемьев Иона Васильевич

Мать ребёнка: Матрена Петровна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: (Артемьева) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Матрена Петровна

Рождение ребёнка
28.11.1883 ст.

Сын: Артемьев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Матрена Петровна

Бракосочетание
05.11.1906

Жена: Артемьева (Вдова Шестибратова) Ирина Лукяновна

Рождение ребёнка
10.08.1907

Сын: Артемьев Максим Васильевич

Мать ребёнка: Артемьева (Вдова Шестибратова) Ирина Лукяновна

Рождение ребёнка
14.02.1912

Дочь: Артемьева Мариамна Васильевна

Мать ребёнка: Артемьева (Вдова Шестибратова) Ирина Лукяновна

Смерть
30.11.1916
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Причина смерти: от порока сердца

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