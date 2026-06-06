Артемьев Василий Перес. В 1851 Г Щучинск Ксенофонтович
мужской, родился 23.05.1849, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 30.11.1916, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
МатьАнна Перес. В 1851 Г Щучинск Даниловна1820 г.р.
Супруги
Артемьева (Вдова Шестибратова) Ирина ЛукяновнаОколо 1858 г.р.
Дети
Артемьев Иона ВасильевичОколо 1870 г.р.
(Артемьева) Марфа ВасильевнаОколо 1872 г.р.Показать еще 3
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Рождение
23.05.1849
Отец: Артемьев Ксенофонт Перес. В 1851 Г Щучинск Артемьевич
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Матрена Петровна
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: (Артемьева) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Матрена Петровна
Рождение ребёнка
28.11.1883 ст.
Сын: Артемьев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Матрена Петровна
Бракосочетание
05.11.1906
Рождение ребёнка
10.08.1907
Сын: Артемьев Максим Васильевич
Мать ребёнка: Артемьева (Вдова Шестибратова) Ирина Лукяновна
Рождение ребёнка
14.02.1912
Дочь: Артемьева Мариамна Васильевна
Мать ребёнка: Артемьева (Вдова Шестибратова) Ирина Лукяновна
Смерть
30.11.1916
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область