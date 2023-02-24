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Артемьев Илья Ксенофонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

24.04.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Артемьев Кр 18.12.1854 Казак В 3х Годовом Отпуске Ксенофонт Артемьевич

Мать: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
11.04.1871

Дочь: Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Акулина Ильинична

Рождение ребёнка
05.07.1876

Сын: Артемьев Прокопий Ильич

Мать ребёнка: Акулина Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Артемьев Михаил Ильин

Мать ребёнка: Акулина Ильинична

Рождение ребёнка
1887

Сын: Артемьев Вмн Степан Ильич

Мать ребёнка: Акулина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Акулина Ильинична

Смерть
24.04.1898
Причина смерти: от старости
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