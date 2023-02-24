Артемьев Илья Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти24.04.1898
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
11.04.1871
Дочь: Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
05.07.1876
Мать ребёнка: Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
1887
Сын: Артемьев Вмн Степан Ильич
Мать ребёнка: Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Акулина Ильинична
Смерть
24.04.1898
Причина смерти: от старости