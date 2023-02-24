Артемьев Михаил Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Артемьев Илья Ксенофонтович
Мать: Акулина Ильинична
Бракосочетание
29.?.1904
Жена: Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
06.10.1905
Мать ребёнка: Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
07.12.1906
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
13.11.1908
Мать ребёнка: Евдокия Романовна
Смерть
Неизвестно