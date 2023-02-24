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Артемьев Михаил Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Артемьев Илья Ксенофонтович

Мать: Акулина Ильинична

Бракосочетание
29.?.1904

Жена: Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
06.10.1905

Сын: Артемьев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
07.12.1906

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
13.11.1908

Сын: Артемьев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Романовна

Смерть
Неизвестно
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