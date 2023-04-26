(Яшина) Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яшина) Евдокия Романовна

Место рождения

из Дорофеевки

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

из Дорофеевки
Бракосочетание
29.?.1904

Муж: Артемьев Михаил Ильин

Рождение ребёнка
06.10.1905

Сын: Артемьев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Ильин

Рождение ребёнка
07.12.1906

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Ильин

Рождение ребёнка
13.11.1908

Сын: Артемьев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Ильин

Смерть
Неизвестно