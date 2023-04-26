(Яшина) Евдокия Романовна
Место рожденияиз Дорофеевки
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
из Дорофеевки
Бракосочетание
29.?.1904
Рождение ребёнка
06.10.1905
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Ильин
Рождение ребёнка
07.12.1906
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Ильин
Рождение ребёнка
13.11.1908
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Ильин
Смерть
Неизвестно