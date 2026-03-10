Леонтьев Иван Перес. В 1851 Г. 2Й Леонтьевич 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Леонтьев Иван Перес. В 1851 Г. 2Й Леонтьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 24.08.1908 ст.

Отец
Леонтий Артемьев1796 г.р.
Мать
Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна1810 г.р.
Супруги
Леонтьева (Андреева Из Котуркуля) Варвара АлексеевнаОколо 1835 г.р.
Дети
Леонтьев Илья Иванович12.07.1858 г.р.
(Леонтьева) Агриппина Ивановна12.06.1862 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Леонтий Артемьев

Мать: Леонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Бракосочетание
23.09.1855 ст.

Жена: Леонтьева (Андреева Из Котуркуля) Варвара Алексеевна

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

22

Рождение ребёнка
12.07.1858

Сын: Леонтьев Илья Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева (Андреева Из Котуркуля) Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
12.06.1862

Дочь: (Леонтьева) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Леонтьева (Андреева Из Котуркуля) Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
18.08.1871

Дочь: (Леонтьева) Васса Ивановна

Мать ребёнка: Леонтьева (Андреева Из Котуркуля) Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
10.11.1875

Сын: Леонтьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева (Андреева Из Котуркуля) Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
22.11.1880

Сын: Леонтьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева (Андреева Из Котуркуля) Варвара Алексеевна

Смерть
24.08.1908 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.