Леонтьев Иван Перес. В 1851 Г. 2Й Леонтьевич
мужской, родился 1831, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 24.08.1908 ст.
ОтецЛеонтий Артемьев1796 г.р.
МатьЛеонтьева Прасковья Перес. В 1851 Г. Макаровна1810 г.р.
Супруги
Леонтьева (Андреева Из Котуркуля) Варвара АлексеевнаОколо 1835 г.р.
Дети
Леонтьев Илья Иванович12.07.1858 г.р.
(Леонтьева) Агриппина Ивановна12.06.1862 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Бракосочетание
23.09.1855 ст.
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
12.07.1858
Мать ребёнка: Леонтьева (Андреева Из Котуркуля) Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
12.06.1862
Дочь: (Леонтьева) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Леонтьева (Андреева Из Котуркуля) Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
18.08.1871
Дочь: (Леонтьева) Васса Ивановна
Мать ребёнка: Леонтьева (Андреева Из Котуркуля) Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
10.11.1875
Мать ребёнка: Леонтьева (Андреева Из Котуркуля) Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
22.11.1880
Мать ребёнка: Леонтьева (Андреева Из Котуркуля) Варвара Алексеевна
Смерть
24.08.1908 ст.