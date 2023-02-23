Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти24.04.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1858
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.08.1871
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Леонтьевич
Смерть
24.04.1908
Причина смерти: от сердечной болезни