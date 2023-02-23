Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

24.04.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1858

Сын: Леонтьев Илья Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
18.08.1871

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Леонтьевич

Смерть
24.04.1908
Причина смерти: от сердечной болезни
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