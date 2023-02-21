Редков Иван Андреевич
Место рожденияБелый, Россия
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Редков Андрей Кириллович
Мать: ?
Белый, Россия
Образование
По 1896
Бельское духовное училище
Окончил по 2-му разряду
Образование
С 1896 по 1897
Смоленская духовная семинария
Уволен из 1 класса
Работа или профессия
С 27.11.1900 по 02.11.1905
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., г. Белый, Воскресенская церковь
Псаломщик
Рождение ребёнка
24.07.1905
Мать ребёнка: ?
Белый
Работа или профессия
С 02.11.1905 по 05.12.1913
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Рославльский уезд, с. Пацынь
Диакон
Посвящение в духовный сан
02.11.1905
Рукоположен во диакона
Работа или профессия
С 05.12.1913 по 1917
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., г. Рославль, Богородице-Рождественская церковь
Диакон
Рождение ребёнка
1914
Сын: Редков Петр Иванович
Мать ребёнка: ?
Посвящение в духовный сан
После 1917
Рукоположен во священника
Работа или профессия
До 18.02.1936
Смоленская и Дорогобужская епархия, Западная обл., г. Белый, Студенецкая церковь
Священник
Смерть
После 1937