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Редков Петр Иванович
Редков Петр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
2005
Пол
Мужской
Отец
Редков Иван Андреевич
1879 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Редков Иван Андреевич
Мать:
?
Смерть
2005
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