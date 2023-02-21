Редков Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редков Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Редков Иван Андреевич

Мать: ?

Смерть
2005
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