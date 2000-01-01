Редков Борис Иванович
Место рожденияБелый
Дата рождения24.07.1905
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1905
Отец: Редков Иван Андреевич
Мать: ?
Белый
Военная служба
С 01.10.1927 по 15.01.1943
198 мсд, 705 автоб 55 А
Источник информации: ЦАМО Номер шкафа: 172 Номер ящика: 14
Военная награда
15.01.1940
Орден Красного Знамени | Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 72, ящик 24
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Ленинграда» | Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 72, ящик 24
Военная награда
03.11.1944
Орден Красной Звезды | Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 72, ящик 24
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 72, ящик 24
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 72, ящик 24
Военная награда
06.11.1947
Орден Красного Знамени | Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 72, ящик 24
Работа или профессия
С 1948 по 1949
ОМСИ
Начальник военной кафедры
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени | Архив: ЦАМО Картотека: Юбилейная картотека награждений Расположение документа: шкаф 51, ящик 2
Смерть
После 1985