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Редков Андрей Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1848 и 1849

Дата смерти

26.04.1907

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1848 и 1849

Отец: Редков Кирилл

Мать: Редкова Анна Афанасьевна

Работа или профессия
С 1866
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ.,
Дьячок
Работа или профессия
С 1876 по 1878
Город БЕЛЫЙ и БЕЛЬСКИЙ УЕЗД
Псаломщик, дьячок
Работа или профессия
С 1876 по 1878
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Сычевский уезд, с. Хотьково, Успенская церковь
Пономарь (на вакансии дьячка)
Работа или профессия
До 1876
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Смоленский уезд, с. Новоселье
Пономарь
Работа или профессия
С 1879 по 26.04.1907
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., г. Белый, Воскресенская церковь
Псаломщик
Рождение ребёнка
1879

Сын: Редков Иван Андреевич

Мать ребёнка: ?

Белый, Россия
Смерть
26.04.1907
г. Белый
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