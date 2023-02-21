Редков Андрей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1848 и 1849
Дата смерти26.04.1907
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1848 и 1849
Отец: Редков Кирилл
Мать: Редкова Анна Афанасьевна
Работа или профессия
С 1866
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ.,
Дьячок
Работа или профессия
С 1876 по 1878
Город БЕЛЫЙ и БЕЛЬСКИЙ УЕЗД
Псаломщик, дьячок
Работа или профессия
С 1876 по 1878
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Сычевский уезд, с. Хотьково, Успенская церковь
Пономарь (на вакансии дьячка)
Работа или профессия
До 1876
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Смоленский уезд, с. Новоселье
Пономарь
Работа или профессия
С 1879 по 26.04.1907
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., г. Белый, Воскресенская церковь
Псаломщик
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: ?
Белый, Россия
Смерть
26.04.1907
г. Белый