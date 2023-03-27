Скипетрова (Авророва) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипетрова (Авророва) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Авроров Пётр Осипович

Мать: Авророва Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Скипетров Михаил Павлович

Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.12.1885

Сын: Скипетров Василий Павлович

Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Дмитриевская Мария Павловна

Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Скипетров Александр Павлович

Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Цветкова Анна Павловна

Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.01.1903

Сын: Скипетров Иван Павлович

Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.02.1905

Сын: Скипетров Пётр Павлович

Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скипетров Павел Иванович

Смерть
1942
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