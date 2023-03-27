Скипетрова (Авророва) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Авроров Пётр Осипович
Мать: Авророва Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Скипетров Михаил Павлович
Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1885
Сын: Скипетров Василий Павлович
Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Дмитриевская Мария Павловна
Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Скипетров Александр Павлович
Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Цветкова Анна Павловна
Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1903
Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1905
Отец ребёнка: Скипетров Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942