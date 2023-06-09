Скипетров Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1920
Сын: Скипетров Лев Александрович
Мать ребёнка: Скипетрова Татьяня Ивановна
Владимирская обл., Никологорский р-н, с. Никологорск
Рождение ребёнка
13.07.1922
Сын: Скипетров Павел Александрович
Мать ребёнка: Скипетрова Татьяня Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1925
Сын: Скипетров Игорь Александрович
Мать ребёнка: Скипетрова Татьяня Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1942
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Скипетрова Татьяня Ивановна
Смерть
1976