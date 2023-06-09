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Скипетров Александр Павлович

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Скипетров Павел Иванович

Мать: Скипетрова Ольга Петровна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Скипетров Лев Александрович

Мать ребёнка: Скипетрова Татьяня Ивановна

Владимирская обл., Никологорский р-н, с. Никологорск
Рождение ребёнка
13.07.1922

Сын: Скипетров Павел Александрович

Мать ребёнка: Скипетрова Татьяня Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1925

Сын: Скипетров Игорь Александрович

Мать ребёнка: Скипетрова Татьяня Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1942

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Скипетрова Татьяня Ивановна

Смерть
1976