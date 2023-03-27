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(Скипетрова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1942

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1942

Отец: Скипетров Александр Павлович

Мать: Скипетрова Татьяня Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варламов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
21.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варламов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варламов Александр Васильевич

Смерть
2015
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