(Скипетрова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1942
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1942
Рождение ребёнка
09.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варламов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варламов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015