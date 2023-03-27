Варламов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1938

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
21.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Александровна

Смерть
2010
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