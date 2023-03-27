Варламов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1938
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
21.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Александровна
Смерть
2010