Авророва (Архидиаконская) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839 ст.
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: Архидиаконский Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Скипетрова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович
Рождение ребёнка
05.01.1870
Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович
Владимирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович
Рождение ребёнка
20.02.1877
Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович
Вязниковский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1881
Дочь: Маркевич Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916