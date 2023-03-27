Авророва (Архидиаконская) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авророва (Архидиаконская) Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: Архидиаконский Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Скипетрова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Авроров Иван Петрович

Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Авроров Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович

Рождение ребёнка
05.01.1870

Сын: Авроров Павел Петрович

Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович

Владимирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1872

Сын: Авроров Василий Петрович

Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович

Рождение ребёнка
20.02.1877

Сын: Авроров Алексей Петрович

Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович

Вязниковский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1881

Дочь: Маркевич Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Авроров Пётр Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авроров Пётр Осипович

Смерть
После 1916
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