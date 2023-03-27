(Авророва) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1932
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиевский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Сергиевский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сергиевская) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Сергиевский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиевский Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Сергиевский Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергиевский Михаил
Смерть
1932