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(Авророва) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Авроров Пётр Осипович

Мать: Авророва (Архидиаконская) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиевский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Сергиевский Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сергиевская) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Сергиевский Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиевский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Сергиевский Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиевский Михаил

Смерть
1932

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