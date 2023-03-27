Сергиевский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиевский Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиевский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиевский Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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