село Новоклязьминское, село Новоклязьминское, Южский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Новоклязьминское

Южский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Вязниковский уезд
1406Рыло, с. удел.при оз. Нефре и колодцах.252555191187Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, Рыловская волость
1040. Рыло, село бывшее удельное, дворов 68, жителей 480, церковь православная, часовня, школа

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Вязниковский уезд, Рыловская волость
1832Нова деревня106191321217
1843Рыло село543911152512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Южский район
5041Новоклязьминскоесело56°26'42°01'O-38-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Южский муниципальный район, Новоклязьминское сельское поселение
24635416101с Новоклязьминскоесело
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